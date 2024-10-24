

Джейк Салливан: Грузины должны решить будущее Грузии посредством свободного и справедливого процесса

24.10.2024 17:32





Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 23 октября подтвердил обеспокоенность США по поводу избирательного процесса в Грузии. На вопрос Globalnew.ge о Грузии он ответил в Институте Брукингса в Вашингтоне.



«Мы очень четко выразили нашу обеспокоенность по поводу траектории демократических институтов и избирательного процесса в Грузии, и мы по-прежнему очень обеспокоены этим. В конечном счете, будущее Грузии должно быть решено грузинским народом посредством свободного и справедливого процесса. Я думаю, что никто в Грузии не хочет передавать свою страну под залог другой стране, в том числе Китаю», — сказал Салливан.



На заявление Салливана отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, Грузия имеет 3000-летнюю историю и «ни то, что никто не позволял себе передачу под залог, но даже такими терминами никто не говорил». Кобахидзе заявил, что после выборов и окончания войны в Украине отношения с США будут перезагружены и «никто не позволит себе говорить Грузии о том, что Грузия должна уйти в лес по-партизански и бороться оттуда за глобальные интересы». Он имел в виду заявление почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили из интервью 22 октября, согласно которому высокопоставленный чиновник одной из стран, имя которого он не назвал, предложил бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили пойти войной на Россию, во время чего он сказал: «вас 3 миллиона и они не смогут уничтожить вас всех за 3-4 дня, вы можете пойти в лес с партизанским движением, а мы поставим вам (помощь), поможем и воюйте оттуда».





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