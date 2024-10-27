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Шарль Мишель: В ноябре Европейский совет оценит ситуацию и установит последующие шаги во взаимоотношениях с Грузией


27.10.2024   21:16


После парламентских выборов в Грузии, я намерен внести вопрос Грузии в повестку дня неформальной встречи Европейского совета в Будапеште, - говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

„Мы отмечаем предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ и призываем центральную избирательную комиссию и соответствующие органы Грузии исполнить свои обязанности и быстро, прозрачно и самостоятельно расследовать и рассмотреть нарушения и обвинения. «Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно рассмотрены и устранены“, - заявил Мишель.

По его словам, Евросоюз вновь призывает правительство Грузии проявить верность на пути страны в Евросоюз.

„Повторяем призыв Евросоюза к правительству Грузии, проявить верность на пути страны в Евросоюз, а также в соответствии с июньским и октябрьским заключениями Европейского совета. Конструктивный и инклюзивный диалог в масштабах политического спектра сейчас является главным“, - говорится в заявлении.


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