

Президент Грузии призвала Запад оказать давление на правящую партию

30.10.2024 11:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала страны Запада оказать серьёзное давление на правящую партию «Грузинская мечта» для пересмотра результатов прошедших парламентских выборов.



«Если давление не будет оказано, это будет означать, что Запад не предпринял все возможное, чтобы попытаться удержать Грузию на западной стороне и в европейской перспективе», — отметила Зурабишвили в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая почти 54% голосов. В соответствии с законами Грузии, эта партия получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».



Зурабишвили и оппозиция заявили, что около 300 тысяч голосов были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Президент также отмечала российские нарративы, которые «Грузинская мечта» использовала в своей предвыборной кампании.



«Все происходит с оглядкой на Россию: предвыборные угрозы вместо обещаний, пропаганда, специфические российские предвыборные пиар-стратегии. В целом, совершенно ясно, что нынешним грузинским властям помогала Россия, она оказывала им моральную поддержку и давала обещания о том, что будет после выборов», — говорит она.



Представители ОБСЕ заявили, что избирательный процесс в Грузии не соответствовал международным демократическим стандартам в достаточной мере. Организация отметила случаи подкупа голосов, двойного голосования, физического насилия и запугивания. При этом факт прямых фальсификаций ОБСЕ не подтвердила.



В интервью Радио Свобода Зурабишвили заявила, что местные организации работают над сбором данных для доказательства нарушений на выборах.



28 октября в Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников оппозиции, на котором Зурабишвили заявила, что общалась с лидерами западных стран, и они согласились с нелегитимностью выборов.



«Грузинская мечта», находящаяся у власти с 2012 года, раньше проводила прозападную политику, но в последние два года изменила курс на Россию, отмечает Радио Свобода. Партия сообщения об этом называла не соответствующими действительности.



Россия своё вмешательство в грузинские выборы отвергает.





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