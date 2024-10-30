

Прокуратура вызвала президента Грузии на опрос по фальсификациям на выборах

30.10.2024 12:13





Прокуратура начала расследование по делу о предполагаемой фальсификации на парламентских выборах и 31 октября вызвала президента Саломе Зурабишвили для дачи показаний.



«На основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября 2024 года Прокуратура Грузии начала расследование по факту предполагаемого фальсификации парламентских выборов, имеющего признаки преступления, предусмотренного статьей 164³. Уголовного кодекса Грузии.



Согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через средства массовой информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года, поэтому, согласно закону, Президента Грузии вызвали в следственный орган на допрос 31 октября этого года.



Прокуратура Грузии одновременно проведет все необходимые следственные и процессуальные действия, указанные в обращении ЦИК, в целях изучения фактов, озвученных президентом Грузии, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. Среди них в рамках расследования будут опрошены все те лица, которые могут располагать информацией, связанной с предполагаемым преступным фактом.



Информируем общественность о том, что правоохранительные органы активно проводят расследования по ряду уголовных дел с целью изучения отдельных нарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов.



Прокуратура будет периодически информировать общественность о результатах расследования", - говорится в сообщении.





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