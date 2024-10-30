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Лидер «Сильной Грузии»: расследование по нарушениям на выборах должна проводить независимая организация
30.10.2024 13:16
«У Прокуратуры Грузии нет ни репутации, ни доверия, поэтому это ведомство не может объективно расследовать факты фальсификации выборов», заявляет лидер «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе:
«Я согласен с первой частью утверждения, что необходимо начать расследование, но расследование должна проводить независимая организация с международной репутацией, а у прокуратуры Грузии нет ни репутации, ни доверия.
Что мешает соответствующему подразделению Евросоюза, имеющему опыт проведения расследований, связанных с фальсификациями выборов, провести это расследование? Полученная им информация будет максимальной достоверности», — заявляет Бадри Джапаридзе.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия поручила прокуратуре Грузии начать расследование, чтобы определить, соответствует ли действительности распространяемая информация о фальсификации выборов.
В ЦИК утверждают, что президент и оппозиция безосновательно подвергают нападкам и пытаются навредить репутации избирательной администрации.
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