

Лидер «Сильной Грузии»: расследование по нарушениям на выборах должна проводить независимая организация

30.10.2024 13:16





«У Прокуратуры Грузии нет ни репутации, ни доверия, поэтому это ведомство не может объективно расследовать факты фальсификации выборов», заявляет лидер «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе:



«Я согласен с первой частью утверждения, что необходимо начать расследование, но расследование должна проводить независимая организация с международной репутацией, а у прокуратуры Грузии нет ни репутации, ни доверия.



Что мешает соответствующему подразделению Евросоюза, имеющему опыт проведения расследований, связанных с фальсификациями выборов, провести это расследование? Полученная им информация будет максимальной достоверности», — заявляет Бадри Джапаридзе.



Напомним, что Центральная избирательная комиссия поручила прокуратуре Грузии начать расследование, чтобы определить, соответствует ли действительности распространяемая информация о фальсификации выборов.



В ЦИК утверждают, что президент и оппозиция безосновательно подвергают нападкам и пытаются навредить репутации избирательной администрации.



Источник: SOVA

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