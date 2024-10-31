

Зурабишвили сегодня вызвана в прокуратуру, но не намерена туда являться

31.10.2024 11:20





В связи с заявлениями о возможной фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября 2024 года, президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня вызвана в прокуратуру, но приходить в следственное ведомство она не намерена.



"Хочу представить мой ответ на требование прокуратуры: то, что я должна представить доказательства, подтверждающие мои заявления по результатам прошедших выборов, это не является оправданным (релевантным), так как прокуратура должна проводить собственное расследование, на то она и прокуратура. Доказательства, существующие в обществе, должна предъявлять не президент.



Неправительственные организации, наблюдатели ежедневно предъявляют огромное количество доказательств и всё больше показывают, насколько масштабной, массивной, систематической была фальсификация выборов. Было использовано много разных форм, что в своем комментарии на проведенной пресс-конференции повторил господин Жозеп Боррель. Так что, прокуратура может потребовать и от господина Борреля, явиться и предъявить доказательства, однако, давайте, не шутить на эту тему.



Я считаю, что прокуратура должна провести большую работу для того, чтобы расследовать то, что лежит у нее на столе. Её не должны волновать политические нападки на президента страны, особенно, когда это следует за указаниями, полученными от господина Медведева. Каждый должен выполнять свою работу. Моим делом, как президента, является продолжать начатое, и я, действительно, не намерена приходить в прокуратуру,"- заявила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





