

«Грузинская мечта» намерена подать жалобу в прокуратуру на оппозицию

01.11.2024 15:20





«Грузинская мечта» внесет жалобу в прокуратуру против оппозиционных партий, по вине которых, как утверждают в партии власти, «Мечта» потеряла голоса на парламентских выборах 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



«Есть конкретные избиратели, они идентифицированы как сторонники «Грузинской мечты». Когда они приходили на избирательный участок, выяснялось, что их вычеркнули из списка. Оказывалось, что их назначили представителями различных партий кластера «Национального движения» на других избирательных участках, часто далеко от их места проживания и соответствующего участка. Например, условный Мамука Мдинарадзе, рядовой сторонник «Грузинской мечты», который пришел бы на свой избирательный участок в Сабуртало, обнаружил, что его назначили, например, представителем «Национального движения» на участке в другом округе в Самтредиа. В результате многие наши сторонники не могли проголосовать», – заявил Мамука Мдинарадзе.



Он отмечает, что в день выборов было зафиксирован 81 подобный факт. Член «Мечты» также утверждает, что в некоторых случаях представители оппозиции «сознательно не давали расписаться» избирателям при голосовании с помощью переносной избирательной урны.



«Мы говорим о двух схемах: о том, как они гонялись за каждым голосом, как они украли выборы у сторонников «Грузинской мечты», - сказал Мамука Мдинарадзе.





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