

Оппозиция объявила всеобщий сбор на площади Республики 24 ноября в 21:00

23.11.2024 20:37





24 ноября в 21:00 оппозиция вместе со сторонниками соберется на площади Республики, откуда проведет шествие к парламенту Грузии. К собравшимся в Тбилиси гражданам присоединятся граждане из регионов, после чего в масштабе столицы пройдет марша на автомобилях, - такое заявление сделал на площади Героев один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, сделанное на площади Героев в виде плана действий заявление, полностью является заявлением от имени прозападной оппозиции.



«Сегодня, как вы знаете, мы находимся здесь до 22:00, отсюда никуда не сдвинемся, но сейчас я хотел бы по пунктам ознакомить вас с общим заявлением прозападной оппозиции по поводу 24 и 25 ноября.



24 ноября в 21:00 мы соберемся на площади Республики. Параллельно к нам присоединятся шествия из регионов, которые готовятся и планируются. В 21:00, после сбора, мы направимся пешком к парламенту Грузии, где планируем остаться на завтрашнюю ночь. Машины, приехавшие из Западной Грузии, которые прибудут на площадь Республики, и машины из Восточной Грузии, которые соберутся на площади Свободы следующей ночью, примерно в течение 2 часов, устроят шествие в масштабе Тбилиси, чтобы мы еще раз разбудили Тбилиси и призвали всех прийти на Руставели.



Мы еще раз хотим объявить самозванной «Грузинской мечте», что если они все же решат собраться завтра, то это будет собрание самопровозглашенных людей и не более того. С их стороны, это не будет иметь ничего общего ни с Грузией, ни Конституцией, ни парламентом», - заявил Вашадзе.





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