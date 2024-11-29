

В здании парламента действует красный уровень безопасности

29.11.2024 10:59





С сегодняшнего дня, 29 ноября, и до отмены в здании парламента Грузии задействован красный уровень безопасности.



Информацию об этом распространяет пресс-служба парламента.



По их данным, во время действия красного уровня в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо, кроме лиц, определенных главой аппарата парламента в соответствии со спецификой опасности и необходимостью ее предотвращения.



«Дополнительные меры безопасности действуют в соответствии с приказом председателя парламента Грузии N1/259/23 от 4 сентября 2023 года «Об утверждении правил обеспечения безопасности во дворце парламента Грузии», - говорится в информации.





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