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Участники акции протеста, собравшиеся на проспекте Чавчавадзе, не намерены расходиться


01.12.2024   11:13


Участники акции протеста, собравшиеся на проспекте Чавчавадзе, не собираются расходиться, они разожгли костер. Кроме того, на место привезли покрышки. Участники протеста снабжают друг друга едой.

Из-за акции перекрыто автомобильное движение, а на прилегающей территории мобилизована полиция.

Участники акции провели ночь возле парламента, спецназ несколько раз применил против них водомет и т.н. газовые капсулы.


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