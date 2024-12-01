

Участники акции протеста, собравшиеся на проспекте Чавчавадзе, не намерены расходиться

01.12.2024 11:13





Участники акции протеста, собравшиеся на проспекте Чавчавадзе, не собираются расходиться, они разожгли костер. Кроме того, на место привезли покрышки. Участники протеста снабжают друг друга едой.



Из-за акции перекрыто автомобильное движение, а на прилегающей территории мобилизована полиция.



Участники акции провели ночь возле парламента, спецназ несколько раз применил против них водомет и т.н. газовые капсулы.





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