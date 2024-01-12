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Кубки мира по сноуборду и ски-кроссу пройдут в Гудаури и Бакуриани


12.01.2024   18:38


На грузинских горнолыжных курортах в феврале пройдут международные соревнования по сноуборду и ски-кроссу, сообщает Mountain Trails Agency — государственная компания, управляющая горнолыжными курортами Грузии и развивающая их.

▪️3–4 февраля — Кубок мира по сноуборду в Гудаури;
▪️10–11 февраля — Кубок мира по ски-кроссу в Бакуриани.

Эти события также указаны в календаре Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посетить соревнования можно бесплатно, сообщили в Mountain Trails Agency.

В январе в Бакуриани прошел Кубок мира по могулу. Среди женщин первое место заняла австралийская фристайлистка, олимпийская чемпионка 2022 года в могуле Джакара Энтони, а среди мужчин — японский фристайлист, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Икума Хорисима.


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