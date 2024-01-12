|
|
|
Кубки мира по сноуборду и ски-кроссу пройдут в Гудаури и Бакуриани
12.01.2024 18:38
На грузинских горнолыжных курортах в феврале пройдут международные соревнования по сноуборду и ски-кроссу, сообщает Mountain Trails Agency — государственная компания, управляющая горнолыжными курортами Грузии и развивающая их.
▪️3–4 февраля — Кубок мира по сноуборду в Гудаури;
▪️10–11 февраля — Кубок мира по ски-кроссу в Бакуриани.
Эти события также указаны в календаре Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посетить соревнования можно бесплатно, сообщили в Mountain Trails Agency.
В январе в Бакуриани прошел Кубок мира по могулу. Среди женщин первое место заняла австралийская фристайлистка, олимпийская чемпионка 2022 года в могуле Джакара Энтони, а среди мужчин — японский фристайлист, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Икума Хорисима.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна