

Кобахидзе: Наш главный приоритет – стать членом Евросоюза

11.04.2025 12:46





«Нашим главным приоритетом является стать государством — членом Евросоюза. В этом направлении существуют определённые вызовы, но мы надеемся, что восстановление мира в нашей стране и в регионе поспособствует более интенсивной интеграции Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время панельной дискуссии «Партнёрство в многополярную эпоху», проходившей в рамках Дипломатического форума в Анталье.



По словам Ираклия Кобахидзе, для развития и налаживания правильных отношений с различными странами ключевым фактором является мир.



«Что касается альянсов, у нас есть очень чёткое видение — нашей главной целью является членство в Евросоюзе. На этом пути существуют определённые вызовы, но мы надеемся, что восстановление мира в нашей стране и регионе, особенно в Украине, поспособствует более интенсивной интеграции Грузии. Мы надеемся и ожидаем позитивных событий. Главное — это мир для развития и правильных отношений между странами. Поэтому акцент должен быть сделан на укреплении мира в нашем регионе, и мы очень рады, что осуществляем это вместе с Турцией, которая также придерживается мирного подхода. В будущем хочу сказать, что мы продолжим реализацию мирного видения и сделаем акцент на развитии страны, особенно экономическом развитии, что усилит нашу способность к связности и улучшит экономическое положение. Мир и благополучие — вот на чём все мы должны делать акцент», — заявил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





