Спикер парламента Грузии требует разъяснений от посольства ЕС

01.07.2025 13:50





щему наказанию», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, посольство ЕС должно также незамедлительно пояснить, дистанцируется ли оно от подобных призывов к свержению власти.



«Позавчерашняя акция была не просто поддержана, а организована НПО, финансируемыми Евросоюзом. Официально акцию организовали несколько НПО, в том числе «Международная прозрачность» и »Сапари». Вы слышали заявления участников, в том числе на сцене всем руководила Байя Патарая — она определяла, кого пускать на сцену, кого нет, какие заявления допустимы, а какие — нет. Этим процессом руководил человек, нанятый за деньги ЕС, Байя Патарая, которой платят из бюджета Еврооюза. Следовательно, все заявления, сделанные на акции, были допущены организаторами. Когда мы слышим призывы к свержению власти, к тому, чтобы бойцы свергли правительство и наказали всех — я цитирую выступления со сцены — это прозвучало на мероприятии, организованном на деньги Евросоюза. Это, безусловно, катастрофа», — заявил Папуашвили.



Он подчеркнул, что посольство ЕС должно дать немедленное разъяснение по этому поводу.



«Это уже не просто политические обвинения или оценки — это факт: на деньги ЕС на проспекте Руставели проводятся акции, на которых звучат призывы к свержению власти с участием бойцов и к наказанию всех. Это ясно демонстрирует, что подобное финансирование противоречит как Конституции и законодательству Грузии, так и международному праву. Ещё раз подчёркиваю: акция была организована «Международная прозрачность», »Сапари» и другими НПО, финансируемыми ЕС. Кто мог выйти на сцену, что говорить, а что нет — всё это контролировала Байя Патарая, и это подтверждают сами участники. Следовательно, на деньги ЕС на проспекте Руставели прозвучали призывы к свержению власти — посол ЕС обязан немедленно дать разъяснение», — заявил Шалва Папуашвили.





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