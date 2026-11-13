Компания Black Sea Group подключилась к проекту реабилитации проспекта Руставели

Реабилитацию проспекта Руставели компания «Смарт Солюшенс» начала 23 июля 2026 года. На завершение проекта ей был отведен 100-дневный срок, который истек 1 ноября 2026 года, однако мэрия Тбилиси продлила договор с подрядчиком на 30 дней. Соответственно, по заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, процесс реабилитации завершится в ноябре.

В настоящее время сотрудники «Блэк Си Групп» и тяжелая техника компании работают на всех трех участках проспекта Руставели.

К проекту реабилитации проспекта Руставели подключилась компания «Блэк Си Групп» (Black Sea Group). Как заявил изданию BMG генеральный директор компании-подрядчика мэрии «Смарт Солюшенс» (Smart Solutions) Георгий Кекуа, «Блэк Си Групп» была привлечена ими в качестве субподрядчика.

Несколько дней назад на отдельных участках проспекта уже был уложен первый слой дорожного покрытия. На данный момент работы ведутся в направлении обустройства земляного полотна, отдельных коммуникаций, подземных переходов, а также ливневых каналов и колодцев.

По состоянию на текущий момент стоимость контракта с компанией «Смарт Солюшенс» составляла 21,7 млн лари; объем договора несколько раз пересматривался мэрией в сторону увеличения, что в общей сложности составляет прирост на 1,9 млн лари. Вместе с тем служба надзора мэрии к настоящему времени уже более 10 раз оштрафовала «Смарт Солюшенс» за нарушение условий контракта.