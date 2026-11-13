Мамука Хазарадзе попал в аварию в Южной Америке – у него переломы ребер

Лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе попал в аварию в Южной Америке.

По информации партии, происшествие, предположительно, произошло четыре дня назад. В результате аварии у Мамуки Хазарадзе диагностированы переломы рёбер.

Как сообщили в пресс-службе партии, в настоящее время Мамука Хазарадзе чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации.