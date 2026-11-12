В Неаполе задержана 53-летняя гражданка Грузии — СМИ
В итальянском городе Неаполе задержана 53-летняя женщина, которая, по распространенной информации, является гражданкой Грузии.
Ее обвиняют в том, что она дала пожилой супружеской паре снотворный препарат и похитила из их жилья крупную сумму денег и драгоценности.
Инцидент произошел в июне текущего года. По информации следствия, женщина устроилась в семью сиделкой (баданте) и проработала там всего несколько дней.
По версии правоохранителей, она подмешала снотворный медикамент в фасолевый суп, предназначенный для супружеской пары. После того как супруги потеряли сознание, из квартиры были вынесены 50 тысяч евро наличными и золотые украшения стоимостью около 100 тысяч евро. В это время в квартире находилась еще одна пожилая женщина.
После инцидента подозреваемая скрылась. Установить ее личность полиции удалось на основании описаний пострадавших и проведенной на месте экспертизы.
По информации полиции, при задержании у женщины был обнаружен флакон с тем же снотворным препаратом, который был выявлен в супе. У нее также имелось поддельное удостоверение личности с ее собственной фотографией, но оформленное на имя другого лица и пригодное для выезда за границу.
По данным издания Il Riformista, задержанная является гражданкой Грузии. В официальном заявлении полиции ее гражданство не указано.
Женщине инкриминируют грабеж при отягчающих обстоятельствах и владение поддельным идентификационным документом. Суд признал задержание законным и избрал ей в качестве меры пресечения предварительное заключение.
Окончательный приговор по делу еще не вынесен, и вина женщины судом не установлена.
Ещё в разделе «Разное» Все →
В Степанцминде реконструируют центральную площадь и памятник Александру Казбеги
В Степанцминде планируют провести реабилитацию центральной площади имени Александра Казбеги и памятника писателю. Работы станут частью масштабного…
Смертельное ДТП на дороге Хашури-Осиаури: два человека погибли
На автомобильной дороге Хашури — Осиаури произошла серьёзная авария, в результате которой погибли два человека. По предварительной информации,…
Партактивист «Грузинской мечты» получил ножевое ранение в ходе драки в Тбилиси
В ходе драки в центре Тбилиси ранение получил член молодежного крыла правящей партии «Грузинская мечта» Дачи Твилдиани. По информации телеканала TV…
За последние 10 лет городское население Грузии выросло на 309 800 человек, а сельское — сократилось на 101 300
По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), в период с 2015 по 2025 год численность населения страны увеличилась преимущественно в…
НАП приостановило производственный процесс объектам в Самегрело из-за выявленных нарушений
Инспекторы департамента Самегрело — Земо-Сванети Национального агентства продовольствия в рамках государственного контроля проверили объекты…
TIG: Бизнесмен, чья компания поставляла заключённым испорченную еду, выиграл тендер на обслуживание социальных столовых
Бизнесмен, чья компания поставляла заключённым еду с плесенью и червями, выиграл тендер на 3 млн лари на обслуживание социальных столовых, сообщает…