В Неаполе задержана 53-летняя гражданка Грузии — СМИ

Инцидент произошел в июне текущего года. По информации следствия, женщина устроилась в семью сиделкой (баданте) и проработала там всего несколько дней.

Ее обвиняют в том, что она дала пожилой супружеской паре снотворный препарат и похитила из их жилья крупную сумму денег и драгоценности.

В итальянском городе Неаполе задержана 53-летняя женщина, которая, по распространенной информации, является гражданкой Грузии.

По версии правоохранителей, она подмешала снотворный медикамент в фасолевый суп, предназначенный для супружеской пары. После того как супруги потеряли сознание, из квартиры были вынесены 50 тысяч евро наличными и золотые украшения стоимостью около 100 тысяч евро. В это время в квартире находилась еще одна пожилая женщина.

После инцидента подозреваемая скрылась. Установить ее личность полиции удалось на основании описаний пострадавших и проведенной на месте экспертизы.

По информации полиции, при задержании у женщины был обнаружен флакон с тем же снотворным препаратом, который был выявлен в супе. У нее также имелось поддельное удостоверение личности с ее собственной фотографией, но оформленное на имя другого лица и пригодное для выезда за границу.

По данным издания Il Riformista, задержанная является гражданкой Грузии. В официальном заявлении полиции ее гражданство не указано.

Женщине инкриминируют грабеж при отягчающих обстоятельствах и владение поддельным идентификационным документом. Суд признал задержание законным и избрал ей в качестве меры пресечения предварительное заключение.

Окончательный приговор по делу еще не вынесен, и вина женщины судом не установлена.