НАП приостановило производственный процесс объектам в Самегрело из-за выявленных нарушений
Инспекторы департамента Самегрело — Земо-Сванети Национального агентства продовольствия в рамках государственного контроля проверили объекты различного профиля в Сенаки. В связи с выявленными нарушениями были проведены предусмотренные законодательством мероприятия.
По информации агентства, на объекте ООО «Центральный рынок» (адрес: Сенаки, ул. Руставели №180) зафиксированы факты реализации алкогольных и спиртных напитков без сертификата соответствия, а также нарушения правил маркировки.
«Правила маркировки были нарушены и в столовой индивидуального предпринимателя Д. Н. (адрес: Сенаки, ул. Джорджадзе №6). Бизнес-оператор не был зарегистрирован в Реестре экономической деятельности. Вместе с тем на объекте зафиксированы критические несоответствия, в том числе грубое нарушение гигиенических норм.
Физическое лицо Т. А. (адрес: Сенаки, ул. Сенаки №15) производило молоко и молочные продукты без регистрации в Реестре экономической деятельности и без прохождения обязательного признания.
Из-за выявленных несоответствий бизнес-операторы в соответствии с законодательством оштрафованы, их производственный процесс приостановлен до устранения нарушений.
Национальное агентство продовольствия призывает бизнес-операторов соблюдать требования, установленные законодательством о безопасности продовольствия. Потребителям же в случае выявления нарушений рекомендуется обращаться на горячую линию Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 15 01», — отмечено в заявлении агентства.
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