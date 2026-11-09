На CIIE 2026 впервые состоялись B2B-встречи между грузинскими и китайскими компаниями — Агентство инвестиций

На Шанхайской международной импортной выставке впервые состоялись B2B-встречи между грузинскими и китайскими компаниями. По информации Агентства инвестиций, встречи были организованы данным ведомством.

«По инициативе агентства к представлению грузинской продукции на выставке добавился и формат деловых встреч, целью которого является установление прямых бизнес-связей между грузинскими производителями и китайскими покупателями, а также расширение экспортных возможностей.

Мероприятие открыл заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили. Он ознакомил участников с торговыми и инвестиционными возможностями Грузии и рассказал о важности углубления грузино-китайского экономического сотрудничества», — сказано в пресс-релизе, распространенном агентством.