Гражданину Беларуси в Грузии грозит депортация после отказа в убежище
В Грузии задержали гражданина Беларуси, которому после отказа в предоставлении убежища грозит депортация на родину. Об этом изданию «Позірк» сообщил правозащитник Роман Кисляк. По его словам, мужчину остановили 6 ноября во время проверки документов в тбилисском метро.
«У него еще нет решения апелляционного суда, но, как я понимаю, решение было отрицательным. У него закончился временный ID, у него закончился белорусский паспорт. Вчера при проверке документов в метро его остановили и доставили в Департамент миграции. И в ближайшее время представят на арест для депортации», — цитирует Кисляка издание.
Имя мужчины не разглашается по соображениям безопасности.
Кисляк отметил, что на родине белорус подвергается политически мотивированному преследованию, что и стало основанием для обращения за убежищем в Грузии. Однако ему отказали в предоставлении статуса беженца на всех этапах рассмотрения дела – в Департаменте миграции, городском суде и апелляционной инстанции.
При этом, по информации правозащитника, решение апелляционного суда официально еще не получено.
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