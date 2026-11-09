Гражданину Беларуси в Грузии грозит депортация после отказа в убежище

В Грузии задержали гражданина Беларуси, которому после отказа в предоставлении убежища грозит депортация на родину. Об этом изданию «Позірк» сообщил правозащитник Роман Кисляк. По его словам, мужчину остановили 6 ноября во время проверки документов в тбилисском метро.

«У него еще нет решения апелляционного суда, но, как я понимаю, решение было отрицательным. У него закончился временный ID, у него закончился белорусский паспорт. Вчера при проверке документов в метро его остановили и доставили в Департамент миграции. И в ближайшее время представят на арест для депортации», — цитирует Кисляка издание.

Имя мужчины не разглашается по соображениям безопасности.