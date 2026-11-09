Передвижение прицепного и полуприцепного транспорта на перевале Накерала запрещено
«На перевале Накерала запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами», – сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
«В связи с интенсивным снегопадом на участке км 39 – км 50 автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури, имеющей внутригосударственное значение (перевал Накерала), временно запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами. Движение остальных видов автотранспорта свободно», – говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
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