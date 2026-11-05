Глобальное потепление увеличит риски наводнений и оползней в бассейне Куры — АБР

На фоне глобального потепления бассейн реки Кура — главной водной артерии Южного Кавказа — столкнется с жестким дефицитом воды в летние месяцы и кратным ростом риска разрушительных оползней и селей. Такие выводы содержатся в докладе Азиатского банка развития (АБР) «От ледников к фермам: оценка климатических рисков и потенциала и рекомендации».

Исследование подготовили при поддержке Зеленого климатического фонда (GCF). Оно базируется на анализе метеорологических наблюдений за 1981-2020 гг. и охватывает четыре репрезентативных бассейна Центральной, Южной Азии и Южного Кавказа — Куры, Нарына, Пянджа и Свата.

Согласно климатическому моделированию АБР, регион Кавказа уже сейчас демонстрирует наиболее выраженную динамику роста температур:

К 2035 году зимние температуры в бассейне Куры поднимутся в среднем на 1°C, а к 2085 году потепление достигнет от 3°C до 5°C. В летний период рост температуры также составит до 5°C.

В то время как осень и зима станут немного более влажными, весенний и летний сезоны будут крайне засушливыми. Объем летних осадков сократится на 20%, а относительная влажность воздуха в районе Кавказа снизится на 6-8%.

Эксперты предупреждают о вероятности каскада катаклизмов в Грузии: таяние снежного покрова и изменение режима осадков повысят вероятность селей, оползней, внезапных паводков и прорывов высокогорных ледниковых озер.

Увеличится частота зимних дождей, выпадающих на снежный покров, что дополнительно спровоцирует масштабные паводки.

«Модели прогнозируют ускоренную потерю ледников и почти полное исчезновение малых ледников Кавказа к 2100 году при сценарии высоких выбросов. Это приведет к деградации многолетней мерзлоты, изменению речного стока и сокращению долгосрочных естественных запасов воды», — говорится в отчете.