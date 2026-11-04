Пожар в бизнес-центре «Делиси» ликвидирован

Пожар, возникший в бизнес-центре «Делиси», ликвидирован. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Пожар в здании возник некоторое время назад.

В данном здании также расположен офис телекомпании «Формула», в студиях и ньюсруме телекомпании наблюдалось задымление. По информации журналиста канала Софо Вардиашвили, в ньюсруме находились 22 журналиста. Их эвакуация с места происшествия проходила поэтапно. К этому моменту все сотрудники телевидения выведены из здания.