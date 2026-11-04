В здании бизнес-центра в Тбилиси произошел пожар
В здании бизнес-центра, расположенного на проспекте Важа-Пшавела, произошёл пожар.
С целью локализации пожара на месте мобилизовано более 15 единиц пожарной техники.
В здании расположен офис телекомпании «Формула», из-за чего в студиях и ньюсруме телекомпании наблюдается задымление. По информации журналиста канала Софо Вардиашвили, в ньюсруме сейчас находятся 22 журналиста. К ним поднялись представители пожарно-спасательной бригады, которые посоветовали оставаться на месте и сказали, что сейчас они находятся в самом безопасном месте.
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