В Гурджаанском муниципалитете в результате ДТП погиб 9-летний ребенок
В Гурджаанском муниципалитете в результате аварии погиб 9-летний ребенок. Инцидент произошел поздно ночью в селе Колаги.
По словам местных жителей, водитель ехавшего на большой скорости легкового автомобиля не справился с управлением, машину занесло, она врезалась в столб и вылетела с дороги. В момент аварии в машине находились члены одной семьи, один из них, 9-летний ребенок, скончался на месте, а отец, мать и двухлетняя девочка пострадали.
Мужчина уже покинул клинику, а состояние матери и ребенка оценивается как стабильно тяжелое, они продолжают лечение в больнице.
На месте были мобилизованы полиция и группы скорой помощи.
Ещё в разделе «Разное» Все →
За 10 месяцев в Грузии выявили более 7 600 нарушений норм автомобильных выбросов
Служба контроля выбросов автотранспортных средств Департамента экологического надзора в период с 1 по 31 октября 2026 года выявила 779 случаев…
В сентябре 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 800 человек
По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в сентябре 2026 года уголовное преследование было начато в отношении 2 800 человек. Из…
Из-за технической неисправности эскалатора станция метро “Сараджишвили” будет временно закрыта для пассажиров
Из-за технической неисправности эскалатора станция метро «Сараджишвили» временно не будет обслуживать пассажиров. Об этом сообщает «Тбилисская…
С начала года из страны депортировали более 3 600 иностранцев
По данным Министерства внутренних дел Грузии, с начала этого года сотрудники Департамента миграции выдворили из страны более 3 600 человек. В…
В Грузии двух человек задержали по обвинению в эксплуатации ребёнка и принуждении к попрошайничеству
В Грузии двух человек задержали по обвинению в эксплуатации ребёнка и принуждении к попрошайничеству. По версии следствия, обвиняемые заставляли…
Как онлайн-казино адаптируются к рынку Узбекистана
Онлайн-казино, работающие с международной аудиторией, не могут ограничиваться одинаковым набором функций для всех стран. Пользователи отличаются…