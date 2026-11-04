В Гурджаанском муниципалитете в результате ДТП погиб 9-летний ребенок

В Гурджаанском муниципалитете в результате аварии погиб 9-летний ребенок. Инцидент произошел поздно ночью в селе Колаги.

По словам местных жителей, водитель ехавшего на большой скорости легкового автомобиля не справился с управлением, машину занесло, она врезалась в столб и вылетела с дороги. В момент аварии в машине находились члены одной семьи, один из них, 9-летний ребенок, скончался на месте, а отец, мать и двухлетняя девочка пострадали.

Мужчина уже покинул клинику, а состояние матери и ребенка оценивается как стабильно тяжелое, они продолжают лечение в больнице.

На месте были мобилизованы полиция и группы скорой помощи.