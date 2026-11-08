Для складирования и реализации школьной формы для учащихся начальной ступени в школах будут выделены специальные пространства
По решению правительства Грузии, с целью обеспечения учащихся начальной ступени школьной формой, в образовательных учреждениях в масштабе всей страны будут выделены специальные пространства.
В частности, пространства выделяются для «складирования, реализации школьной формы для учащихся начальной ступени общего образования публичных школ и передачи формы бенефициарам «Целевой программы безвозмездного обеспечения школьной формой учащихся начальной ступени общего образования».
Согласно распоряжению № 2507, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, публичным школам, профессиональным колледжам и образовательным ресурс-центрам предоставлено право передать часть находящегося в их владении недвижимого имущества безвозмездно ООО «Образовательные ресурсы» до 31 декабря 2026 года включительно.
Вместе с тем, постановлением ООО «Образовательные ресурсы» предоставляется право размещать в указанных пространствах информационные баннеры и банковские платежные терминалы.
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