В Батуми освобождают парковки от незаконных заграждений

Муниципальная инспекция Батуми начала поэтапно демонтировать самовольно установленные конструкции, которые мешают автомобилистам пользоваться общественными парковочными местами.

Речь идёт о металлических столбиках, ограждениях и других самодельных препятствиях, с помощью которых отдельные граждане пытаются закрепить общественные парковки за собой.

Власти напоминают: самовольное ограничение доступа к общественным парковочным местам ради личного пользования запрещено. Подобные нарушения выявляют в разных районах города, проверки будут продолжаться.