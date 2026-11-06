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Грузия Online
Разное

В Батуми освобождают парковки от незаконных заграждений

Муниципальная инспекция Батуми начала поэтапно демонтировать самовольно установленные конструкции, которые мешают автомобилистам пользоваться общественными парковочными местами.

Речь идёт о металлических столбиках, ограждениях и других самодельных препятствиях, с помощью которых отдельные граждане пытаются закрепить общественные парковки за собой.

Власти напоминают: самовольное ограничение доступа к общественным парковочным местам ради личного пользования запрещено. Подобные нарушения выявляют в разных районах города, проверки будут продолжаться.

Размер штрафов:

• 500 лари — для физических лиц;
• 2 000 лари — для юридических лиц.

Общественная парковка должна быть доступна всем, а не становиться чьей-то частной территорией.

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