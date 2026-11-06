В Национальном ботаническом саду состоится выставка цветов

7 и 8 ноября состоится ставшая традиционной выставка осенних цветов, организованная Национальным ботаническим садом Грузии.

По информации мэрии Тбилиси, на выставке будут представлены более 150 сортов хризантем из коллекции Национального ботанического сада, разнообразие осенних цветов, а также продукция питомников растений Тбилиси и регионов Грузии.

Для посетителей подготовлены эколого-просветительские программы, которые позволят им познакомиться с миром растений, сделать новые открытия и принять участие в различных мероприятиях.