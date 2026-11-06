Пятница, 6 ноября 2026 · Тбилиси
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Разное

В Национальном ботаническом саду состоится выставка цветов

7 и 8 ноября состоится ставшая традиционной выставка осенних цветов, организованная Национальным ботаническим садом Грузии.

По информации мэрии Тбилиси, на выставке будут представлены более 150 сортов хризантем из коллекции Национального ботанического сада, разнообразие осенних цветов, а также продукция питомников растений Тбилиси и регионов Грузии.

Для посетителей подготовлены эколого-просветительские программы, которые позволят им познакомиться с миром растений, сделать новые открытия и принять участие в различных мероприятиях.

Желающие также смогут приобрести хризантемы, растения из тропической оранжереи, осенние венки и изделия ручной работы.

В рамках выставки цветов состоятся мастер-классы по изготовлению изделий из эпоксидной смолы, созданию осенних венков и лепке из глины.

Посетители Национального ботанического сада ежегодно получают возможность познакомиться с обновлёнными коллекциями цветов.

Мероприятие будет проходить 7 и 8 ноября с 12:00 до 18:00.

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