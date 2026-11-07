В Кобулети открылся новый центр государственных услуг

В Кобулети начал работу новый сервисный центр Министерства по делам вынужденно перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Теперь жители города смогут обращаться в одно место по вопросам, которые входят в компетенцию министерства. Речь идёт об услугах в сфере социальной защиты, здравоохранения, трудоустройства и поддержки вынужденно перемещённых лиц в рамках действующих государственных программ.

Центр работает по принципу «одного окна». Для решения профильных вопросов жителям больше не придётся обращаться в разные учреждения — необходимые услуги можно будет получить в одном месте.