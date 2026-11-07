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Грузия Online
Разное

В Кобулети открылся новый центр государственных услуг

В Кобулети начал работу новый сервисный центр Министерства по делам вынужденно перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Теперь жители города смогут обращаться в одно место по вопросам, которые входят в компетенцию министерства. Речь идёт об услугах в сфере социальной защиты, здравоохранения, трудоустройства и поддержки вынужденно перемещённых лиц в рамках действующих государственных программ.

Центр работает по принципу «одного окна». Для решения профильных вопросов жителям больше не придётся обращаться в разные учреждения — необходимые услуги можно будет получить в одном месте.

Такой формат особенно удобен для тех, кому приходится регулярно решать вопросы, связанные с социальными программами и государственной поддержкой.

Адрес: Кобулети, улица Шота Руставели, 136г.

График работы: ежедневно, с 09:00 до 18:00.

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