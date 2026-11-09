В октябре выявлено 56 фактов незаконной вырубки и захвата государственных лесных угодий

В октябре текущего года выявлено 56 фактов правонарушений. Из них 53 касаются незаконной заготовки и транспортировки древесины.

По информации Национального лесного агентства, по всей стране в результате правонарушений изъято около 53 кубических метров деловой древесины и дров различных пород, которые были складированы на «деловых дворах» лесного агентства.

Из фактов незаконной заготовки и транспортировки древесины 19 было выявлено в Самегрело-Земо Сванети, 9 — в Квемо Картли, 8 — в Самцхе-Джавахети, 6 — в Гурии, 5- в Имерети, 3 — в Шида Картли, 2 — в Мцхета-Мтианети и 1 — в Кахети.