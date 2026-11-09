В октябре выявлено 56 фактов незаконной вырубки и захвата государственных лесных угодий
В октябре текущего года выявлено 56 фактов правонарушений. Из них 53 касаются незаконной заготовки и транспортировки древесины.
По информации Национального лесного агентства, по всей стране в результате правонарушений изъято около 53 кубических метров деловой древесины и дров различных пород, которые были складированы на «деловых дворах» лесного агентства.
Из фактов незаконной заготовки и транспортировки древесины 19 было выявлено в Самегрело-Земо Сванети, 9 — в Квемо Картли, 8 — в Самцхе-Джавахети, 6 — в Гурии, 5- в Имерети, 3 — в Шида Картли, 2 — в Мцхета-Мтианети и 1 — в Кахети.
Кроме того, в регионах Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Самегрело-Земо Сванети зафиксировано 3 факта самовольного захвата земель государственного лесного фонда.
«С 1 января текущего года по сегодняшний день сотрудники Национального лесного агентства по всей стране выявили 561 факт незаконной заготовки и транспортировки древесины. В процессе пресечения и выявления правонарушений важную роль играют современные технологии, которыми оснащены региональные лесные службы. Их использование делает процесс мониторинга более эффективным и способствует выявлению фактов незаконного лесопользования. Национальное лесное агентство в координации с соответствующими ведомствами продолжит активную борьбу против незаконного лесопользования и в будущем», — заявил заместитель начальника Национального лесного агентства Ираклий Бенашвили.
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