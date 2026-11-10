TIG: Бизнесмен, чья компания поставляла заключённым испорченную еду, выиграл тендер на обслуживание социальных столовых
Бизнесмен, чья компания поставляла заключённым еду с плесенью и червями, выиграл тендер на 3 млн лари на обслуживание социальных столовых, сообщает Transparency International Georgia.
Бизнесмен Иаше Чачуа, чья компания «Ili Group» ранее лишилась контракта на питание заключённых из-за систематических нарушений, через семь месяцев получил новый госзаказ через другую свою компанию. Она выиграла тендер почти на 3 млн лари на обслуживание социальных столовых в Рустави, причём без конкурентов.
Об этом сообщает Transparency International Georgia (TIG).
По данным организации, в еде для заключённых обнаруживали жуков, червей, плесень и тараканов.
По состоянию на март 2026 года при исполнении контракта на питание заключённых было выявлено 375 нарушений, а на Ili Group начислили штрафные санкции на общую сумму 34,9 млн лари.
Несмотря на это, Агентство государственных закупок ограничилось предупреждением и НЕ внесло компанию в чёрный список.
Проблемы с качеством питания возникали и в социальных столовых Рустави. В 2021 году посетители жаловались на камни и червей в лобио, а также на заплесневелый хлеб. В тот период столовые обслуживала «Ili Group».
С августа 2021 года все семь тендеров на обеспечение питанием социально незащищённых жителей Рустави выиграли компании Иаше Чачуа. Первые четыре тендера в 2021–2023 годах достались той самой «Ili Group», а следующие три, в 2024–2026 годах, выиграла компания «Luka 2005». При этом владелец остался прежним: Чачуа принадлежит 100% «Luka 2005» и 71% «Ili Group».
Общая стоимость семи контрактов составила 15,5 млн лари. В последних пяти тендерах компании бизнесмена участвовали без конкурентов.
Также TIG сообщает, что в 2018–2020 годах Иаше Чачуа, совладелец «Ili Group» Лаша Угрелидзе и директор «Luka 2005» Юза Джоглидзе пожертвовали партии «Грузинская мечта» и поддержанной ею президентской кампании Саломе Зурабишвили в общей сложности 245 000 лари. Из них Чачуа перечислил 60 000 лари, Угрелидзе — 110 000 лари, Джоглидзе — 75 000 лари.
Кроме того, с 2019 года «Luka 2005» выиграла 51 государственный тендер на общую сумму 44,3 млн лари.
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