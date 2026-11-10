Мэрия Тбилиси планирует потратить 2.5 млн лари на новогоднее освещение проспекта Руставели
ООО «Тбилсервис групп» мэрии Тбилиси запрашивает разрешение на проведение упрощенной закупки на 2.5 млн лари (2 499 885 лари) для новогоднего украшения проспекта Руставели. Согласно документу, опубликованному на портале Агентства государственных закупок, необходима закупка 2D-фигур, светодиодного дюралайта (светового шнура) и блоков питания.
В государственной компании разъясняют, что из-за проводимой реабилитации проспекта Руставели потребовалось изменение концепции новогоднего оформления. Закупка и монтаж иллюминаций, соответствующих новому отреставрированному пространству, должны быть завершены до 10 декабря 2026 года.
«Исходя из реабилитационных работ, проводимых на проспекте Руставели, служба наружного освещения ООО „Тбилсервис групп“ осуществляет монтаж новых столбов и светильников, что вызвало изменение концепции проспекта Руставели, и по поручению мэрии Тбилиси необходима закупка иллюминаций для новогоднего украшения обновленного проспекта Руставели.
ООО «Тбилсервис групп» обязано обеспечить выполнение работ до 10 декабря текущего года. С учетом того, что планирование и организация мероприятий, посвященных празднованию Рождества и Нового 2027 года, в основном связаны с интеллектуальными услугами и индивидуальным восприятием, важны визуальные детали и учет особенностей локации.
Вышеуказанный вопрос, со своей стороны, создает временные ограничения, а проведение мероприятия должно осуществляться в сжатые сроки, соответственно, закупка 2D-фигур, светового шнура и блоков питания не могла быть спланирована заранее.
Завершение реабилитации проспекта Шота Руставели планируется к концу ноября текущего года, в связи с чем необходимо в максимально сжатые сроки приобрести конструкции световых фигур для новогоднего украшения/оформления проспекта в рамках мероприятий, посвященных празднованию Рождества и Нового 2027 года.
С учетом всего вышеизложенного, учрежденное со 100-процентным долевым участием муниципалитета Тбилиси ООО «Тбилсервис групп» в рамках новогодних мероприятий за счет собственных средств путем упрощенной закупки обеспечит приобретение конструкций световых фигур в пределах 2 499 885 лари», — отмечено в документации.
Выбранная компания должна обеспечить выполнение работ в течение 14 дней. Сумма в размере 2.5 млн лари будет распределена следующим образом: 900 единиц 2D-фигур; 1 450 единиц светодиодного дюралайта; 72 000 метров светового шнура; 95 единиц блоков питания.
Ещё в разделе «Разное» Все →
На CIIE 2026 впервые состоялись B2B-встречи между грузинскими и китайскими компаниями — Агентство инвестиций
На Шанхайской международной импортной выставке впервые состоялись B2B-встречи между грузинскими и китайскими компаниями. По информации Агентства…
KingMidas Games расширяет библиотеку PIN-UP: что принесло новое партнёрство
PIN-UP расширяет игровую библиотеку благодаря партнёрству с KingMidas Games. О заключении соглашения компании объявили 16 марта 2026 года, обозначив…
Гражданину Беларуси в Грузии грозит депортация после отказа в убежище
В Грузии задержали гражданина Беларуси, которому после отказа в предоставлении убежища грозит депортация на родину. Об этом изданию «Позірк» сообщил…
Передвижение прицепного и полуприцепного транспорта на перевале Накерала запрещено
«На перевале Накерала запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами», – сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства…
В октябре выявлено 56 фактов незаконной вырубки и захвата государственных лесных угодий
В октябре текущего года выявлено 56 фактов правонарушений. Из них 53 касаются незаконной заготовки и транспортировки древесины. По информации…
Для складирования и реализации школьной формы для учащихся начальной ступени в школах будут выделены специальные пространства
По решению правительства Грузии, с целью обеспечения учащихся начальной ступени школьной формой, в образовательных учреждениях в масштабе всей страны…