Мэрия Тбилиси планирует потратить 2.5 млн лари на новогоднее освещение проспекта Руставели

«Исходя из реабилитационных работ, проводимых на проспекте Руставели, служба наружного освещения ООО „Тбилсервис групп“ осуществляет монтаж новых столбов и светильников, что вызвало изменение концепции проспекта Руставели, и по поручению мэрии Тбилиси необходима закупка иллюминаций для новогоднего украшения обновленного проспекта Руставели.

В государственной компании разъясняют, что из-за проводимой реабилитации проспекта Руставели потребовалось изменение концепции новогоднего оформления. Закупка и монтаж иллюминаций, соответствующих новому отреставрированному пространству, должны быть завершены до 10 декабря 2026 года.

ООО «Тбилсервис групп» мэрии Тбилиси запрашивает разрешение на проведение упрощенной закупки на 2.5 млн лари (2 499 885 лари) для новогоднего украшения проспекта Руставели. Согласно документу, опубликованному на портале Агентства государственных закупок, необходима закупка 2D-фигур, светодиодного дюралайта (светового шнура) и блоков питания.

ООО «Тбилсервис групп» обязано обеспечить выполнение работ до 10 декабря текущего года. С учетом того, что планирование и организация мероприятий, посвященных празднованию Рождества и Нового 2027 года, в основном связаны с интеллектуальными услугами и индивидуальным восприятием, важны визуальные детали и учет особенностей локации.

Вышеуказанный вопрос, со своей стороны, создает временные ограничения, а проведение мероприятия должно осуществляться в сжатые сроки, соответственно, закупка 2D-фигур, светового шнура и блоков питания не могла быть спланирована заранее.

Завершение реабилитации проспекта Шота Руставели планируется к концу ноября текущего года, в связи с чем необходимо в максимально сжатые сроки приобрести конструкции световых фигур для новогоднего украшения/оформления проспекта в рамках мероприятий, посвященных празднованию Рождества и Нового 2027 года.

С учетом всего вышеизложенного, учрежденное со 100-процентным долевым участием муниципалитета Тбилиси ООО «Тбилсервис групп» в рамках новогодних мероприятий за счет собственных средств путем упрощенной закупки обеспечит приобретение конструкций световых фигур в пределах 2 499 885 лари», — отмечено в документации.

Выбранная компания должна обеспечить выполнение работ в течение 14 дней. Сумма в размере 2.5 млн лари будет распределена следующим образом: 900 единиц 2D-фигур; 1 450 единиц светодиодного дюралайта; 72 000 метров светового шнура; 95 единиц блоков питания.