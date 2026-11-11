За последние 10 лет городское население Грузии выросло на 309 800 человек, а сельское — сократилось на 101 300

По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), в период с 2015 по 2025 год численность населения страны увеличилась преимущественно в Тбилиси, Автономной Республике Аджария и регионе Квемо-Картли. В остальных регионах численность населения сократилась, а в Мцхета-Мтианети осталась практически неизменной.

За аналогичный период в стране зафиксирован рост уровня урбанизации.

Динамика урбанизации и численности населения (2015–2025 гг.)

Показатель 1 января 2015 г. 1 января 2025 г. Абсолютное изменение Процентное изменение Городское население 2 135 600 чел. (57.4%) 2 445 400 чел. (62.2%) +309 800 чел. +14.5% Сельское население — — -101 300 чел. -6.4% Уровень урбанизации 57.4% 62.2% +4.8 п.п. —

Таким образом, по оценке Сакстата, рост населения страны в 2015–2025 годах был полностью обусловлен увеличением числа жителей в городских поселениях, в то время как в сельской местности наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению населения.