За последние 10 лет городское население Грузии выросло на 309 800 человек, а сельское — сократилось на 101 300
По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), в период с 2015 по 2025 год численность населения страны увеличилась преимущественно в Тбилиси, Автономной Республике Аджария и регионе Квемо-Картли. В остальных регионах численность населения сократилась, а в Мцхета-Мтианети осталась практически неизменной.
За аналогичный период в стране зафиксирован рост уровня урбанизации.
Динамика урбанизации и численности населения (2015–2025 гг.)
|Показатель
|1 января 2015 г.
|1 января 2025 г.
|Абсолютное изменение
|Процентное изменение
|Городское население
|2 135 600 чел. (57.4%)
|2 445 400 чел. (62.2%)
|+309 800 чел.
|+14.5%
|Сельское население
|—
|—
|-101 300 чел.
|-6.4%
|Уровень урбанизации
|57.4%
|62.2%
|+4.8 п.п.
|—
Таким образом, по оценке Сакстата, рост населения страны в 2015–2025 годах был полностью обусловлен увеличением числа жителей в городских поселениях, в то время как в сельской местности наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению населения.
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