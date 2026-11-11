Партактивист «Грузинской мечты» получил ножевое ранение в ходе драки в Тбилиси

В ходе драки в центре Тбилиси ранение получил член молодежного крыла правящей партии «Грузинская мечта» Дачи Твилдиани.

По информации телеканала TV Pirveli, который распространил кадры происшествия, студент был госпитализирован в одну из столичных клиник, где ему провели операцию.

Нападение на Твилдиани произошло в районе Круглого сада в Ваке. По некоторым данным, в нем участвовало не менее 10 человек. Драке предшествовала ссора. По словам очевидцев, группа мужчин стала избивать партийного активиста. Ему также нанесли ранение холодным оружием в области спины.

МВД Грузии начало расследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По информации TV Pirveli, есть задержанные, но официально в ведомстве это пока не подтвердили.