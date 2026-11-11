Смертельное ДТП на дороге Хашури-Осиаури: два человека погибли

На автомобильной дороге Хашури — Осиаури произошла серьёзная авария, в результате которой погибли два человека.

По предварительной информации, легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, столкнулся с автоцистерной для перевозки воды.

Два человека погибли, ещё двое получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства столкновения и причины аварии пока неизвестны. Дополнительная информация уточняется в МВД Грузии.