В Степанцминде реконструируют центральную площадь и памятник Александру Казбеги

В Степанцминде планируют провести реабилитацию центральной площади имени Александра Казбеги и памятника писателю. Работы станут частью масштабного проекта обновления центральной зоны поселка. Об этом сообщает мэрия Казбегского муниципалитета.

Для разработки архитектурной концепции был объявлен открытый конкурс. На рассмотрение поступили два проекта, авторами которых являются Давид Вашакадзе и Нико Марсагишвили.

В мэрии отмечают, что преобразование центра Степанцминды имеет стратегическое значение для муниципалитета. В связи с этим власти намерены привлечь к обсуждению местных жителей и учесть их мнение при выборе окончательного варианта.