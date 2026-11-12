В Степанцминде реконструируют центральную площадь и памятник Александру Казбеги
В Степанцминде планируют провести реабилитацию центральной площади имени Александра Казбеги и памятника писателю. Работы станут частью масштабного проекта обновления центральной зоны поселка. Об этом сообщает мэрия Казбегского муниципалитета.
Для разработки архитектурной концепции был объявлен открытый конкурс. На рассмотрение поступили два проекта, авторами которых являются Давид Вашакадзе и Нико Марсагишвили.
В мэрии отмечают, что преобразование центра Степанцминды имеет стратегическое значение для муниципалитета. В связи с этим власти намерены привлечь к обсуждению местных жителей и учесть их мнение при выборе окончательного варианта.
Особое внимание уделяется сохранению исторического и культурного облика площади, связанного с именем Александра Казбеги. При этом будущая концепция должна предусматривать создание современного общественного пространства, которое будет удобным для жителей и привлекательным для туристов.
Следующим этапом станет определение победителя архитектурного конкурса. На основе выбранного предложения подготовят полную проектно-сметную документацию.
Сроки начала строительных работ и объем финансирования на данном этапе не уточняются.
Реабилитация центральной площади рассматривается как один из важных этапов развития Степанцминды. Для поселка, который является одним из главных туристических направлений горной Грузии, состояние общественных пространств имеет значение не только с точки зрения городской инфраструктуры, но и для формирования туристической привлекательности региона.
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