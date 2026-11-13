В Харагаули по обвинению в совершении развратных действий в отношении учащегося задержан учитель

В одном из сёл муниципалитета Харагаули задержали школьного учителя по обвинению в развратных действиях в отношении ученика.

Мужчина в возрасте около 70 лет был задержан примерно 10 дней назад.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, следствие ведётся по статье 141 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за развратные действия.