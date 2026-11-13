Житель Телави задержан по обвинению в покушении на убийство своей 77-летней матери

Житель Телави задержан по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, поздно ночью на почве бытовой ссоры обвиняемый нанес своей 77-летней матери ножевые ранения в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщают СМИ, пострадавшую экстренно доставили в телавскую клинику Камбарашвили. Женщине провели хирургическую операцию, в настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.