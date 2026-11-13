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Житель Телави задержан по обвинению в покушении на убийство своей 77-летней матери

Житель Телави задержан по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, поздно ночью на почве бытовой ссоры обвиняемый нанес своей 77-летней матери ножевые ранения в область шеи, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщают СМИ, пострадавшую экстренно доставили в телавскую клинику Камбарашвили. Женщине провели хирургическую операцию, в настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Местные жители рассказали журналистам, что конфликты между матерью и сыном происходили регулярно, поскольку мужчина злоупотреблял алкоголем.

Полиция задержала подозреваемого в Телави вскоре после нападения. Орудие преступления изъяли в качестве вещественного доказательства.

Расследование продолжается по статье 11¹-19-109 УК Грузии. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение.

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