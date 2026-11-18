Министерство внутренних дел начало расследование по факту возможного насилия в отношении воспитанников детского сада в селе Сакдриони муниципалитета Цалка.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование произошедшего ведется по первой части прима статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает насилие в отношении несовершеннолетнего.

Информацию о возможном насилии в детском саду распространило местное СМИ TOK TV. По сведениям издания, с полицией связался родитель. Согласно этой же информации, воспитанников трогали физически, во время сна накрывали лица подушками, ставили в угол и не давали возможности играть.