В Грузии выявлено более 162 тысяч случаев эксплуатации автомобилей без техосмотра — МВД
Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел, в январе–сентябре 2026 года в Грузии было выявлено 162 834 случая передачи в управление или эксплуатацию другому лицу автомобилей, не прошедших технический осмотр.
Из них 151 741 случай приходится на физических лиц, а 11 093 — на юридических лиц. Среди физических лиц больше всего нарушений зафиксировано в Тбилиси — 57 217 случаев. Среди регионов наиболее высокие показатели отмечены в Имерети (17 653) и Аджарии (17 197).
Вместе с тем в статистике отражены и случаи повторного совершения того же нарушения уже оштрафованными лицами. За первые девять месяцев 2026 года выявлено 44 191 подобный случай среди физических лиц и 2 671 — среди юридических лиц.
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