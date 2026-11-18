Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел, в январе–сентябре 2026 года в Грузии было выявлено 162 834 случая передачи в управление или эксплуатацию другому лицу автомобилей, не прошедших технический осмотр.

Из них 151 741 случай приходится на физических лиц, а 11 093 — на юридических лиц. Среди физических лиц больше всего нарушений зафиксировано в Тбилиси — 57 217 случаев. Среди регионов наиболее высокие показатели отмечены в Имерети (17 653) и Аджарии (17 197).

Вместе с тем в статистике отражены и случаи повторного совершения того же нарушения уже оштрафованными лицами. За первые девять месяцев 2026 года выявлено 44 191 подобный случай среди физических лиц и 2 671 — среди юридических лиц.