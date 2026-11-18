В Аджарии запустили «Банк грудного молока» для новорождённых из группы риска
В Международный день недоношенных детей министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе посетила медицинский центр «Медина» в Батуми.
Министр встретилась с врачами и обсудила профилактику преждевременных родов, медицинскую помощь недоношенным малышам и поддержку их дальнейшего развития.
Во время визита Нино Нижарадзе также посетила отделение интенсивной терапии новорождённых, где ознакомилась с работой врачей и условиями оказания медицинской помощи.
С июля 2026 года Центр общественного здравоохранения Аджарии реализует программу Банк грудного молока», направленную на улучшение состояния здоровья новорождённых из группы высокого риска.
Кроме того, в регионе действуют программы ранней диагностики заболеваний у младенцев:
• Метаболический скрининг новорождённых.
• Дополнительная диагностика врождённых патологий.
• Раннее выявление дисплазии тазобедренных суставов и врождённого вывиха бедра.
О действующих программах рассказала директор Центра общественного здравоохранения Аджарии Русудан Шавишвили.
По мировой статистике, примерно каждый десятый ребёнок рождается преждевременно — до 37-й недели беременности.
Таким малышам нередко требуется особый медицинский уход, наблюдение специалистов и поддержка в первые месяцы жизни.
Именно поэтому врачи подчёркивают важность качественного наблюдения во время беременности, своевременного выявления рисков и доступности специализированной помощи.
Главная задача — не только помочь недоношенным детям в первые дни жизни, но и создать условия для их здорового роста и развития в дальнейшем.
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