Более 46 тысяч аварий и 315 погибших за 9 месяцев — 10 главных причин дорожно-транспортных происшествий
- Тбилиси — 26 150 случаев в административном порядке, 536 — в уголовном;
- Аджария — 4 740 случаев в административном порядке, 340 — в уголовном;
- Имерети — 2 839 случаев в административном порядке, 271 — в уголовном;
- Квемо Картли — 2 721 случай в административном порядке, 226 — в уголовном;
- Мцхета-Мтианети — 1 658 случаев в административном порядке, 88 — в уголовном;
- Шида Картли — 1 636 случаев в административном порядке, 144 — в уголовном;
- Самегрело-Земо Сванети — 1 472 случая в административном порядке, 116 — в уголовном;
- Кахети — 1 352 случая в административном порядке, 195 — в уголовном;
- Самцхе-Джавахети — 854 случая в административном порядке, 69 — в уголовном;
- Гурия — 473 случая в административном порядке, 49 — в уголовном;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 139 случаев в административном порядке, 14 — в уголовном.
- Маневр поворота;
- Выезд на полосу встречного движения или нарушение правил обгона;
- Ненадлежащее пользование переходом со стороны пешехода;
- Превышение установленной скорости движения;
- Несоблюдение дистанции;
- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- Неподчинение дорожному знаку или разметке;
- Наезд на препятствие;
- Маневр разворота;
- Нарушение правил проезда перекрестков.
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