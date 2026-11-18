Тбилиси — 26 150 случаев в административном порядке, 536 — в уголовном;

— 26 150 случаев в административном порядке, 536 — в уголовном; Аджария — 4 740 случаев в административном порядке, 340 — в уголовном;

— 4 740 случаев в административном порядке, 340 — в уголовном; Имерети — 2 839 случаев в административном порядке, 271 — в уголовном;

— 2 839 случаев в административном порядке, 271 — в уголовном; Квемо Картли — 2 721 случай в административном порядке, 226 — в уголовном;

— 2 721 случай в административном порядке, 226 — в уголовном; Мцхета-Мтианети — 1 658 случаев в административном порядке, 88 — в уголовном;

— 1 658 случаев в административном порядке, 88 — в уголовном; Шида Картли — 1 636 случаев в административном порядке, 144 — в уголовном;

— 1 636 случаев в административном порядке, 144 — в уголовном; Самегрело-Земо Сванети — 1 472 случая в административном порядке, 116 — в уголовном;

— 1 472 случая в административном порядке, 116 — в уголовном; Кахети — 1 352 случая в административном порядке, 195 — в уголовном;

— 1 352 случая в административном порядке, 195 — в уголовном; Самцхе-Джавахети — 854 случая в административном порядке, 69 — в уголовном;

— 854 случая в административном порядке, 69 — в уголовном; Гурия — 473 случая в административном порядке, 49 — в уголовном;

— 473 случая в административном порядке, 49 — в уголовном; Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 139 случаев в административном порядке, 14 — в уголовном.

Маневр поворота; Выезд на полосу встречного движения или нарушение правил обгона; Ненадлежащее пользование переходом со стороны пешехода; Превышение установленной скорости движения; Несоблюдение дистанции; Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; Неподчинение дорожному знаку или разметке; Наезд на препятствие; Маневр разворота; Нарушение правил проезда перекрестков.

В январе–сентябре 2026 года в Грузии произошлодорожно-транспортных происшествия. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства внутренних дел. Согласно опубликованным МВД данным, из этого числаслучая были квалифицированы по Кодексу об административных правонарушениях, адорожных происшествий — по Уголовному кодексу. В результате за первые девять месяцев 2026 года погибли, а пострадаличеловека.