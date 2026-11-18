В Рустави во время строительства частного дома обрушилась часть балкона — пострадал молодой мужчина
В городе Рустави, в посёлке Чкондидели, произошёл несчастный случай на строительстве частного дома.
Во время строительных работ обрушилась часть балконной конструкции, под обломками которой оказался мужчина младше 30 лет.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в клинику Рустави.
По словам медиков, у молодого мужчины диагностировали повреждение позвоночника. По желанию родственников его перевезли в другую клинику в Тбилиси для дальнейшего лечения.
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