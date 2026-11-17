Глава Wizz Air призывает Европу к координации «против гибридной войны»
Европе необходим более гармонизированный подход к безопасности и единый координирующий орган против «гибридной войны» — об этом заявил генеральный директор венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air на фоне участившихся в последнее время сообщений об угрозах взрыва.
Дело в том, что в ноябре ложные сообщения о бомбах нарушили пассажирские перевозки, работу редакций СМИ и школ по всей Европе. Последняя такая тревога на прошлой неделе вызвала временную приостановку железнодорожного сообщения на севере Франции.
«Совсем недавно у меня была личная встреча с Еврокомиссией. Я попытался поднять этот вопрос и призвал их действовать сообща и найти пути координации. Однако это очень деликатная и сложная тема из-за концепции суверенного национального государства — ни одна страна не хочет уступать свои полномочия в этом вопросе», — заявил Йожеф Варади на встрече, состоявшейся после публикации финансовой отчетности. Он не уточнил, встречались ли с официальными лицами Евросоюза руководители других авиакомпаний.
На прошлой неделе Wizz Air получила ложные сообщения о бомбах на 14 рейсах, выполнявшихся по всей Европе — из-за угроз, отправленных по электронной почте в аэропорты и авиакомпании, потребовалось перенаправить самолеты в другие аэропорты.
В отдельном интервью агентству Reuters Варади связал эти угрозы с гибридной войной, которая, по его словам, оказывает влияние на всю Европу.
Агентству Reuters не удалось установить личность отправителя, происхождение писем или то, исходили ли все сообщения из одного и того же источника, что в текущем месяце нарушило выполнение десятков авиарейсов.
«Я думаю, Европа должна осмыслить, как вывести ответственность на новый уровень против подобной угрозы. Мы — авиакомпания родом из Центральной Европы и, вероятно, стоим ближе всех к этим проявлениям гибридной войны, чем любая западная авиакомпания», — заявил Варади.
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