Европе необходим более гармонизированный подход к безопасности и единый координирующий орган против «гибридной войны» — об этом заявил генеральный директор венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air на фоне участившихся в последнее время сообщений об угрозах взрыва.

Дело в том, что в ноябре ложные сообщения о бомбах нарушили пассажирские перевозки, работу редакций СМИ и школ по всей Европе. Последняя такая тревога на прошлой неделе вызвала временную приостановку железнодорожного сообщения на севере Франции.

«Совсем недавно у меня была личная встреча с Еврокомиссией. Я попытался поднять этот вопрос и призвал их действовать сообща и найти пути координации. Однако это очень деликатная и сложная тема из-за концепции суверенного национального государства — ни одна страна не хочет уступать свои полномочия в этом вопросе», — заявил Йожеф Варади на встрече, состоявшейся после публикации финансовой отчетности. Он не уточнил, встречались ли с официальными лицами Евросоюза руководители других авиакомпаний.