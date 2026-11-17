На новой дороге к границе Грузии с РФ замкнули 300-метровую арку уникального моста
Строители завершили один из самых сложных этапов возведения новой магистрали Квешети-Коби: в ущелье Хада соединили две половины гигантской бетонной арки моста на высоте 166 метров. Этот инженерный объект станет ключевым звеном 23-километровой трассы стоимостью 1,2 млрд лари, которая избавит дорогу к границе с Россией от зимних снежных блокад и лавин.
После смыкания 300-метрового свода строители перейдут к установке опор непосредственно на саму арку, а затем приступят к монтажу дорожного полотна. Полная длина переправы составит 437 метров.
Сегодня ход работ на площадке проинспектировали министр регионального развития и инфраструктуры Реваз Сохадзе и глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии Лесли Бирман Лам.
Новая двухполосная дорога свяжет Душетский и Казбегский муниципалитеты — она пройдет от села Квешети через ущелье Хада до села Коби, где соединиться с действующей трассой в направлении Степанцминда и КПП «Верхний Ларс».
Помимо уникального арочного сооружения, проект включает строительство еще четырех мостов (один из них уже готов), реконструкцию одной старой переправы и прокладку пяти тоннелей. Главные подземные артерии магистрали уже пробиты: полностью завершена проходка 9-километрового основного тоннеля под Крестовым перевалом и параллельного ему эвакуационного коридора такой же протяженности. Сейчас внутри них идет монтаж вентиляционных систем и электромеханического оборудования.
Работы ведут в суровом высокогорном климате: зимой из-за морозов бетонирование практически замирает, поэтому основной план строители делают с весны по осень. Полностью открыть движение по трассе рассчитывают к 2028 году.
Сегодня отрезок Гудаури-Коби на Военно-Грузинской дороге (трасса Мцхета- Степанцминда-Ларс) остается самым уязвимым местом на единственном сухопутном пути между Грузией и Россией. Зимой из-за обильных снегопадов и схода лавин движение здесь регулярно перекрывают на дни и недели. Это парализует международные грузоперевозки, а высокогорные села остаются отрезаны от внешнего мира.
Новая магистраль пройдет в обход лавиноопасных склонов и сделает путь через Большой Кавказ круглогодичным и безопасным. Кроме того, проект решит хроническую проблему курорта Гудаури: транзитные фуры больше не будут идти через туристическую зону, что избавит горнолыжный курорт от пробок и шума. Для самого Гудаури дополнительно строят пятиколенную подъездную дорогу длиной 5 километров.
Трасса Квешети-Коби является частью международного коридора «Север-Юг» и европейского маршрута E117. Проект финансируется из госбюджета Грузии при поддержке ПБР и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
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