Федерация электросамокатов Грузии будет следить за парковками самокатов в Тбилиси
Служба мониторинга Национальной федерации электросамокатов Грузии будет проверять, правильно ли в Тбилиси размещены парковки для самокатов. Об этом сообщили в федерации.
Парковки должны учитывать интересы и тех, кто ездит на самокатах, и остальных жителей города, говорится в сообщении.
Кроме того, служба опрашивает молодежь и несовершеннолетних, а при необходимости и их родителей. Так в федерации хотят рассказать, как правильно пользоваться электросамокатами.
Контекст. Федерацию электросамокатов создали в Грузии в 2026-м. В апреле организация сообщала, что вместе с МВД Грузии разработала правила езды на самокатах. В своде — запрет на передвижение на одном самокате двух и более людей и езда на любых полосах дороги, кроме крайней правой.
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