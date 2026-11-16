Федерация электросамокатов Грузии будет следить за парковками самокатов в Тбилиси

Служба мониторинга Национальной федерации электросамокатов Грузии будет проверять, правильно ли в Тбилиси размещены парковки для самокатов. Об этом сообщили в федерации.

Парковки должны учитывать интересы и тех, кто ездит на самокатах, и остальных жителей города, говорится в сообщении.

Кроме того, служба опрашивает молодежь и несовершеннолетних, а при необходимости и их родителей. Так в федерации хотят рассказать, как правильно пользоваться электросамокатами.

Контекст. Федерацию электросамокатов создали в Грузии в 2026-м. В апреле организация сообщала, что вместе с МВД Грузии разработала правила езды на самокатах. В своде — запрет на передвижение на одном самокате двух и более людей и езда на любых полосах дороги, кроме крайней правой.