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Разное

16 ноября в рамках полной реконструкции проспекта Руставели будет ограничено водоснабжение на нескольких улицах

16 ноября компания Georgian Water and Power (GWP) проведет заключительный этап работ на проложенной новой водопроводной сети на пересечении улиц Чавчавадзе и Арсена в районе Мтацминда в рамках полной реконструкции проспекта Руставели.

Согласно компании, для ввода в эксплуатацию нового магистрального трубопровода технические бригады начнут работу 16 ноября в 11:00 и будут интенсивно работать в течение всего дня. Водоснабжение будет восстановлено к 08:00 17 ноября.

Компания GWP приносит извинения населению за причиненные неудобства. Информация об ограничении и восстановлении водоснабжения будет заблаговременно рассылаться абонентам в виде SMS-сообщений. Подробную информацию можно получить по горячей линии компании — 2 93 11 11, а также через Facebook и веб-сайт, — говорится в заявлении компании Georgian Water and Power.

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