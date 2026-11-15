16 ноября в рамках полной реконструкции проспекта Руставели будет ограничено водоснабжение на нескольких улицах
16 ноября компания Georgian Water and Power (GWP) проведет заключительный этап работ на проложенной новой водопроводной сети на пересечении улиц Чавчавадзе и Арсена в районе Мтацминда в рамках полной реконструкции проспекта Руставели.
Согласно компании, для ввода в эксплуатацию нового магистрального трубопровода технические бригады начнут работу 16 ноября в 11:00 и будут интенсивно работать в течение всего дня. Водоснабжение будет восстановлено к 08:00 17 ноября.
Компания GWP приносит извинения населению за причиненные неудобства. Информация об ограничении и восстановлении водоснабжения будет заблаговременно рассылаться абонентам в виде SMS-сообщений. Подробную информацию можно получить по горячей линии компании — 2 93 11 11, а также через Facebook и веб-сайт, — говорится в заявлении компании Georgian Water and Power.
Ещё в разделе «Разное» Все →
В Ланчхути в результате столкновения поезда с автомобилем погиб один человек
В Ланчхути в результате столкновения поезда и автомобиля погиб водитель машины. По распространённой информации, происшествие произошло на участке…
На территории муниципалитета Марнеули ведутся археологические исследования, предположительно, комплекса V-VI веков
«На территории села Второе Кесало муниципалитета Марнеули ведутся археологические исследования, предположительно, комплекса V-VI веков», — сообщило…
В связи с установкой новогодней иллюминации движение по проспекту Кетеван Дедопали будет временно ограничено
15 ноября с 00:00 до 06:00 ООО «Тбилсервис Групп» будет проводить монтажные работы по установке новогодних конструкций на проспекте Кетеван Дедопали…
Движение автотранспорта будет временно ограничено на правой набережной Мтквари
Департамент эксплуатации водосточных и дренажных сетей ООО «Тбилсервис групп» 15 ноября в период с 00:00 до 06:00 будет проводить дорожно-ремонтные…
В Тбилиси молодой человек упал на рельсы в метро и погиб
В Тбилиси на станции метро «Площадь Свободы» молодой человек упал на рельсы и погиб. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Первому каналу…
Житель Телави задержан по обвинению в покушении на убийство своей 77-летней матери
Житель Телави задержан по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД…