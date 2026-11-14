В Тбилиси молодой человек упал на рельсы в метро и погиб

В Тбилиси на станции метро «Площадь Свободы» молодой человек упал на рельсы и погиб.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Первому каналу Грузии, начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса – доведение до самоубийства.

По имеющейся информации, погибший находился в нетрезвом состоянии.