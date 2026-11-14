Движение автотранспорта будет временно ограничено на правой набережной Мтквари

Департамент эксплуатации водосточных и дренажных сетей ООО «Тбилсервис групп» 15 ноября в период с 00:00 до 06:00 будет проводить дорожно-ремонтные работы в Мтацминдском районе.

Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.

«Для проведения работ на правой набережной Мтквари, близ бывшего ресторана «Арагви», в направлении Дома юстиции движение по проезжей части дороги будет полностью ограничено.