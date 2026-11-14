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Разное

Движение автотранспорта будет временно ограничено на правой набережной Мтквари

Департамент эксплуатации водосточных и дренажных сетей ООО «Тбилсервис групп» 15 ноября в период с 00:00 до 06:00 будет проводить дорожно-ремонтные работы в Мтацминдском районе.

Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.

«Для проведения работ на правой набережной Мтквари, близ бывшего ресторана «Арагви», в направлении Дома юстиции движение по проезжей части дороги будет полностью ограничено.

Альтернативный маршрут движения: ограничение будет осуществлено у т.н. водопада (не доезжая до моста Царицы Тамар). Автомобильное движение будет осуществляться по альтернативному маршруту — через пандус Царицы Тамар.

Ареал работ будет полностью оснащен соответствующими предупреждающими дорожными знаками.

Мэрия Тбилиси и ООО «Тбилсервис групп» приносят извинения за временный дискомфорт» — говорится в информации.

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