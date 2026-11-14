Движение автотранспорта будет временно ограничено на правой набережной Мтквари
Департамент эксплуатации водосточных и дренажных сетей ООО «Тбилсервис групп» 15 ноября в период с 00:00 до 06:00 будет проводить дорожно-ремонтные работы в Мтацминдском районе.
Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
«Для проведения работ на правой набережной Мтквари, близ бывшего ресторана «Арагви», в направлении Дома юстиции движение по проезжей части дороги будет полностью ограничено.
Альтернативный маршрут движения: ограничение будет осуществлено у т.н. водопада (не доезжая до моста Царицы Тамар). Автомобильное движение будет осуществляться по альтернативному маршруту — через пандус Царицы Тамар.
Ареал работ будет полностью оснащен соответствующими предупреждающими дорожными знаками.
Мэрия Тбилиси и ООО «Тбилсервис групп» приносят извинения за временный дискомфорт» — говорится в информации.
Ещё в разделе «Разное» Все →
В связи с установкой новогодней иллюминации движение по проспекту Кетеван Дедопали будет временно ограничено
15 ноября с 00:00 до 06:00 ООО «Тбилсервис Групп» будет проводить монтажные работы по установке новогодних конструкций на проспекте Кетеван Дедопали…
В Тбилиси молодой человек упал на рельсы в метро и погиб
В Тбилиси на станции метро «Площадь Свободы» молодой человек упал на рельсы и погиб. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Первому каналу…
Житель Телави задержан по обвинению в покушении на убийство своей 77-летней матери
Житель Телави задержан по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД…
В Харагаули по обвинению в совершении развратных действий в отношении учащегося задержан учитель
В одном из сёл муниципалитета Харагаули задержали школьного учителя по обвинению в развратных действиях в отношении ученика. Мужчина в возрасте около…
Мамука Хазарадзе попал в аварию в Южной Америке – у него переломы ребер
Лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе попал в аварию в Южной Америке. По информации партии, происшествие, предположительно, произошло…
Компания Black Sea Group подключилась к проекту реабилитации проспекта Руставели
К проекту реабилитации проспекта Руставели подключилась компания «Блэк Си Групп» (Black Sea Group). Как заявил изданию BMG генеральный директор…