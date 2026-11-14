В связи с установкой новогодней иллюминации движение по проспекту Кетеван Дедопали будет временно ограничено

15 ноября с 00:00 до 06:00 ООО «Тбилсервис Групп» будет проводить монтажные работы по установке новогодних конструкций на проспекте Кетеван Дедопали в районе Исани.

По сообщению мэрии Тбилиси, в указанный период проезжая часть на проспекте Кетеван Дедопали будет полностью закрыта для проведения вышеупомянутых работ.

«В целях безопасности на объекте будут установлены соответствующие предупреждающие знаки.

ООО «Тбилсервис Групп» приносит извинения за причиненные неудобства!», – говорится в сообщении мэрии.