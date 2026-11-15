На территории муниципалитета Марнеули ведутся археологические исследования, предположительно, комплекса V-VI веков
«На территории села Второе Кесало муниципалитета Марнеули ведутся археологические исследования, предположительно, комплекса V-VI веков», — сообщило Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.
Научно-исследовательские работы археологического комплекса осуществляет Национальный музей Грузии при финансовой поддержке Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
«В результате раскопок была выявлена часть масштабного архитектурного комплекса, предположительно V-VI веков, который, по предварительной версии, представляет собой дворец местного правителя или представителя знати. Археологический объект был зарегистрирован в 2020 году, а значительная часть комплекса была изучена в 2023-2025 годах. Работы, проведенные в 2026 году, включают археологическое исследование новых участков к западу и северу от комплекса. В рамках исследований будут очищены обнаруженные стены, плиточные слои и полы залов. Раскопанная территория также будет рекультивирована и покрыта консервационным слоем, что необходимо для предотвращения дальнейшего повреждения остатков зданий.
С текущими археологическими работами на месте ознакомились первый заместитель генерального директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Теа Ониани и заместитель директора национального музея Грузии Михаил Церетели. Изучение археологического комплекса Второе Кесало имеет важное значение для изучения исторического прошлого региона Квемо Картли и архитектурного наследия раннего Средневековья. Часть комплекса повреждена в результате естественных процессов, поэтому необходимо сохранить его и продолжить дальнейшие исследования», — говорится в опубликованной информации.
Ещё в разделе «Разное» Все →
В Ланчхути в результате столкновения поезда с автомобилем погиб один человек
В Ланчхути в результате столкновения поезда и автомобиля погиб водитель машины. По распространённой информации, происшествие произошло на участке…
16 ноября в рамках полной реконструкции проспекта Руставели будет ограничено водоснабжение на нескольких улицах
16 ноября компания Georgian Water and Power (GWP) проведет заключительный этап работ на проложенной новой водопроводной сети на пересечении улиц…
В связи с установкой новогодней иллюминации движение по проспекту Кетеван Дедопали будет временно ограничено
15 ноября с 00:00 до 06:00 ООО «Тбилсервис Групп» будет проводить монтажные работы по установке новогодних конструкций на проспекте Кетеван Дедопали…
Движение автотранспорта будет временно ограничено на правой набережной Мтквари
Департамент эксплуатации водосточных и дренажных сетей ООО «Тбилсервис групп» 15 ноября в период с 00:00 до 06:00 будет проводить дорожно-ремонтные…
В Тбилиси молодой человек упал на рельсы в метро и погиб
В Тбилиси на станции метро «Площадь Свободы» молодой человек упал на рельсы и погиб. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Первому каналу…
Житель Телави задержан по обвинению в покушении на убийство своей 77-летней матери
Житель Телави задержан по обвинению в попытке умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба МВД…