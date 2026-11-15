На территории муниципалитета Марнеули ведутся археологические исследования, предположительно, комплекса V-VI веков

«На территории села Второе Кесало муниципалитета Марнеули ведутся археологические исследования, предположительно, комплекса V-VI веков», — сообщило Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

Научно-исследовательские работы археологического комплекса осуществляет Национальный музей Грузии при финансовой поддержке Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.

«В результате раскопок была выявлена ​​часть масштабного архитектурного комплекса, предположительно V-VI веков, который, по предварительной версии, представляет собой дворец местного правителя или представителя знати. Археологический объект был зарегистрирован в 2020 году, а значительная часть комплекса была изучена в 2023-2025 годах. Работы, проведенные в 2026 году, включают археологическое исследование новых участков к западу и северу от комплекса. В рамках исследований будут очищены обнаруженные стены, плиточные слои и полы залов. Раскопанная территория также будет рекультивирована и покрыта консервационным слоем, что необходимо для предотвращения дальнейшего повреждения остатков зданий.

С текущими археологическими работами на месте ознакомились первый заместитель генерального директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Теа Ониани и заместитель директора национального музея Грузии Михаил Церетели. Изучение археологического комплекса Второе Кесало имеет важное значение для изучения исторического прошлого региона Квемо Картли и архитектурного наследия раннего Средневековья. Часть комплекса повреждена в результате естественных процессов, поэтому необходимо сохранить его и продолжить дальнейшие исследования», — говорится в опубликованной информации.